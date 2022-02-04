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Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un nüfusu paylaşımı... Yerlikaya: "İstanbul nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 arttı" - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un nüfusu paylaşımı... Yerlikaya: "İstanbul nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 arttı"

04.02.2022 15:05

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un nüfusu paylaşımı... Yerlikaya: "İstanbul nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 arttı"İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 aratarak 15 milyon 840 bin 900'e çıktığını belirtti.

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un nüfusu paylaşımı... Yerlikaya: "İstanbul nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 arttı"

İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 aratarak 15 milyon 840 bin 900'e çıktığını belirtti. Vali Yerlikaya, ülke nüfusunun yüzde 18.71'inin İstanbul'da ikamet ettiğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentin nüfusuna ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Ülkemizin nüfusunun yüzde 18.71'i ilimizde ikamet ediyor. Kilometrekare başına düşen hemşerilerimizin sayısı 3 bin 49" ifadelerine yer verdi.

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Togo Cumhuriyeti, Ali Yerlikaya, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un nüfusu paylaşımı... Yerlikaya: 'İstanbul nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 arttı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un nüfusu paylaşımı... Yerlikaya: "İstanbul nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 arttı" - Son Dakika
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