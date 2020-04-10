Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı - Son Dakika

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Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı
32 dakika önce
Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından İstanbul ile ilgili, "Sen bize sevdalısın, bizde sana. Biraz daha sabır, kavuşmamız yakındır" ifadelerini kullanarak 'Evdekal' paylaşımında bulundu.
Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından İstanbul ile ilgili, "Sen bize sevdalısın, bizde sana. Biraz daha sabır, kavuşmamız yakındır" ifadelerini kullanarak 'Evdekal' paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun ve turistlerin akın ettiği bölgeleri, boğaz köprüleri ve tarihi mekanlar gibi kentin birbirinden önemli noktalarının yer aldığı videoyla Twitter hesabından paylaşımda bulunarak İstanbullulara 'Evdekal' çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sen bize sevdalısın, Biz de sana. Biraz daha sabır, Kavuşmamız yakındır."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:41 Kaynak: İHA
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