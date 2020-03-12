VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

7 saat önce

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJIİstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI, System.String[]

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, "Marşlar, milletlerin karakterinden, hafızasından, tarihinden, mücadelesinden sadır olur. İstiklal Marşı, milletimizin karakteridir. Ön sözümüz ve son sözümüzdür" dedi.

Yerlikaya, "Atalarımız, İstiklal Marşı'nı önce yaşamış, sonra yazmıştır. Bizler, tarihin en karanlık günlerinde "tek dişi kalmış canavaraö meydan okuduk.

Korkmadık.  Yılmadık. Asla vazgeçmedik.  Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı, iman dolu göğsümüzde paramparça ettik. İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 99 yıldır aşkla okuyoruz.  Dünya durdukça da aşkla okuyacağız" diye konuştu.

Vali Yerlikaya,  "İstiklal Marşı'mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, Ay Yıldızlı Hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak.   İstiklal Marşımızla milli mücadelemize silinmeyecek bir abide diken, Türkiye Cumhuriyeti'nin marşını yazan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet

ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.  'Ezelden beri hür yaşayan' bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından milli marş kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatana can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" ifadesini kullandı.


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek

Son Dakika Haberleri
21:58 Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek
21:58 Kars'ta fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
21:57 İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama
21:56 Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
21:52 İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]