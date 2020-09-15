VALİ YERLİKAYA OSB TEMSİLCİLERİYLE KADEMELİ MESAİ DÜZENLEMESİ TOPLANTISINDA BULUŞTU - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu.