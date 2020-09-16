Vali Yerlikaya'dan "Kademeli mesai düzenlemesi" toplantısı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan "Kademeli mesai düzenlemesi" toplantısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile toplantıda buluştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile toplantıda buluştu.
Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili çalışmalar sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın o paylaşımında, "İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısındayız" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL
Son Dakika Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü