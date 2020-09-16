Vali Yerlikaya'dan "Kademeli mesai düzenlemesi" toplantısı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile toplantıda buluştu.

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili çalışmalar sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın o paylaşımında, "İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısındayız" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL