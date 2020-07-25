Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste "geçmiş olsun" telefonu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metro durağında yolcuların saldırısına uğradığı öne sürülen kadın makinisti arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metro durağında yolcuların saldırısına uğradığı öne sürülen kadın makinisti arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Metro A.Ş.'de çalışan kadın makinistin seferi durdurduğu gerekçesiyle bir grup yolcunun saldırısına uğradığı iddiası üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika
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