Vali Yerlikaya'dan "Kan ver" mesajı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde Kızılay , kan bağışı alanı kurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla vatandaşlara, Ayasofya ziyaretleri esnasında kan bağışı yapabilecekleri konusunda çağrıda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yerlikaya, "Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11: 00-19: 00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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