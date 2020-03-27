Vali Yerlikaya'dan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vali Yerlikaya'dan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada "65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" dedi.

Vali Yerlikaya'dan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada "65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek korona virüs tedbirlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi, salgınla mücadelede çok büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.


"Büyüklerimizi incitecek en küçük saygısızlığı kabul edemeyiz"


Virüsün bulaşmasını önlemeye ilişkin konuşan Vali Yerlikaya, "Kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle saygıyla özenle korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz" dedi.


"İl ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grupları kurduk"


Konuşmasının devamında Vali Yerlikaya, "Değerli İstanbullulardan ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri; Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara azami hassasiyeti göstermeleri; evlerinde kalmalarıdır. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizden; maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grupları kurduk" diye belirtti.


"39 bin 614 çağrıya cevap verildi"


Sözlerinin devamında Vali Yerlikaya, "112, 155 ve 156'ya sizlerden gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için kaymakamlarımızın koordinasyonunda 39 İlçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimizde görevli Polis, jandarma, belediye, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün sabaha kadar vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36 bin 301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı ve yerine getirildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi" diye konuştu.


Tüm kuruluşlar arasında dayanışma sergilendiğini belirten Vali Yerlikaya, "Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Devletimizin şefkat elinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özveri ve gayretlere teşekkür ediyorum" dedi.


Sözlerinin devamında Vali Yerlikaya, "İstanbul vefa hizmetleri kapsamında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla, Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini Pazartesi gününden itibaren, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolileri, mobil uygulama GETİR tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek" diye konuştu.


Konuşmasının devamında Vali Yerlikaya, "Değerli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız; dedelerimiz, ninelerimiz, sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. Sizler bizim dua kapımızsınız. Sizler evinizde kaldığınız sürece, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu top yekun bir mücadeledir. Sabır, anlayış ve işbirliği ve Allah'ın izniyle bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.


Dışarı çıkan vatandaşların tedbir almasının önemini belirten Vali Yerlikaya, "Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın da açıklanan tedbirlere riayet etmeleri hayati önem taşıyor. Bu süreçte tokalaşmamak gibi; toplu ulaşım, sosyal ortamlar ve çalışma ortamlarında "sosyal mesafeye" dikkat etmek çok önemli. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım. Son olarak, tüm sağlık çalışanlarımıza İstanbullular, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleye destek için "Evinde Kal İstanbul" diyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

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