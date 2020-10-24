İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." notuyla paylaştı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSE YAKALANAN İMAMOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU - Son Dakika