VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN CENAZELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN CENAZELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
7 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsten ölenlerin cenazesinin memleketlerine sevkinin kaymakamlıklardan alınacak seyahat izni ile sağlanacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsten ölenlerin cenazesinin memleketlerine sevkinin kaymakamlıklardan alınacak seyahat izni ile sağlanacağını açıkladı.
Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Covid 19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın; cenaze Aracı veya Ambülans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:56 Kaynak: DHA
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