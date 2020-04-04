VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN CENAZELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN CENAZELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN CENAZELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

7 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsten ölenlerin cenazesinin memleketlerine sevkinin kaymakamlıklardan alınacak seyahat izni ile sağlanacağını açıkladı.

VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN CENAZELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsten ölenlerin cenazesinin memleketlerine sevkinin kaymakamlıklardan alınacak seyahat izni ile sağlanacağını açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Covid 19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın; cenaze Aracı veya Ambülans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız  tarafından seyahat izni verilecektir.  Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.


İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:56 Kaynak: DHA

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