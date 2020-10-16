Vali Yerlikaya'dan Markar Esayan için başsağlığı paylaşımı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan Markar Esayan için başsağlığı paylaşımı
16.10.2020 20:22
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından Markar Esayan'la ilgili başsağlığı paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından Markar Esayan'la ilgili başsağlığı paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya, Markar Esayan'ın fotoğrafını yer aldığı paylaşımında, "İstanbul Milletvekili, Sayın Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli Milletvekilimizin ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
(İHA)
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