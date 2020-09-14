Vali Yerlikaya'dan mesai saatleri düzenlemesi açıklaması - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan mesai saatleri düzenlemesi açıklaması

Vali Yerlikaya'dan mesai saatleri düzenlemesi açıklaması -"Aynı yol ve aynı ulaşım araçlarını en verimli nasıl kullanacağız, bunun üzerinde duruyoruz" -Vali Yerlikaya Çatalca'da ay çiçeği hasadına katıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine...

Vali Yerlikaya'dan mesai saatleri düzenlemesi açıklaması

-"Aynı yol ve aynı ulaşım araçlarını en verimli nasıl kullanacağız, bunun üzerinde duruyoruz"

-Vali Yerlikaya Çatalca'da ay çiçeği hasadına katıldı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklayarak, "Aynı yol ve aynı ulaşım araçlarını en verimli nasıl kullanacağız, bunun üzerinde duruyoruz" dedi.

Vali Yerlikaya Çatalca'da mevsimin ilk ayçiçeği hasadına katıldı. Biçerdöver kullana Vali Yerlikaya, çitfçilerle birlikte hasat yaptı. Çatalca Kaymakamlığı ve Çatalca Belediyesi'ni de ziyaret eden Yerlikaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayçiçeği hasadının devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "Hasadımız bereketli olsun. Gayet güzel rekoltemiz olduğunu buradaki çitfçilerimiz, tarım müdürlüğü yetkililerimiz söyledi. Şehrimizde dönüm başına rekolte 280 - 290 kilogram civarında. Çatalca'da bu rakam 300 - 350 kilogram civarı. Yağlık ay çiçeği üretiminde İstanbul olarak Türikye 13'üncü, Marmara'da 6'ıncı sıradayız. 60 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz bu yıl. Geçen sene hükümetimiz tonuna 400 TL vermişti, bu yıl yüzde 25 zam ile 500 TL yaptı. En kısa zamanda hasat gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl daha heyecanlı, daha bereketli, daha bol günler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da mesai saatleri düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayan Yerlikaya, "Çalışıyoruz. Büyük bir heyecanla azimle çalışıyoruz. Korona virüs önlemlerinin bütün her yerde en etkin alınması ve alınan bu tedbirleri en güzel şekilde uygulanması noktasında valilik, kaymakamlarımız, meslek odalarımız, kolluk kuvvetlerimiz birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da topu ulaşım oranı çok büyük. Pandeminin hemen öncesinde Ocak - Şubat aylarında günlük toplam yolcu sayısı 10 milyon 700 bin. Bu rakamlar pandeminin ilk dönemlerinde 200 bine kadar düştü. Ama tekrar 5 milyon üzerine çıktı. Yakın tarihte biliyorsunuz genelge geldi. Minibüsler, otobüsler ayakla yolcu alamıyoruz. Bütün meslek odalarımızla istişare halindeyiz, belediyemiz ile görüşüyoruz. Burada istişare ile birlikte kararlar alacağız. İstanbul dünyada 14'üncü büyük metropol. Bizim metropol duruşumuza yakışır mesai saatlerinde sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sade kamu değil özel sektör hep beraber aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bizi sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacağız bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya'dan mesai saatleri düzenlemesi açıklaması

İstanbul Valisi, İstanbul, Çatalca, Hasat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Yerlikaya'dan mesai saatleri düzenlemesi açıklaması - Son Dakika

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