Vali Yerlikaya'dan ölen "Ayasofya'nın kedisi Gli" ile ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ayasofya'nın kedisi" olarak bilinen Gli'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'den bu yana Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli'nin yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Seni hiç unutmayacağız Gli." ifadelerini kullandı.