Son Dakika Haberleri: VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI
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VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI

7 saat önce

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı.

VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI, System.String[]

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yerlikaya'nın açıklamaları


İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:57 Kaynak: DHA
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