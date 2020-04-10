Vali Yerlikaya'dan polis haftası paylaşımı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan polis haftası paylaşımı
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter
hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
Vali Yerlikaya, mesajında, "Polis Radyomuza, Emniyet teşkilatımızın sesi ve kulağı; vatandaşımızın huzur kaynağı olarak teşekkür ediyoruz. Görev başındaki tüm polislerimize hayırlı görevler diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:24 Kaynak: DHA
Son Dakika Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın