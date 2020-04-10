Vali Yerlikaya'dan polis haftası paylaşımı - Son Dakika

Vali Yerlikaya, mesajında, " Polis Radyomuza, Emniyet teşkilatımızın sesi ve kulağı; vatandaşımızın huzur kaynağı olarak teşekkür ediyoruz. Görev başındaki tüm polislerimize hayırlı görevler diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu