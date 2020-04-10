VALİ YERLİKAYA'DAN POLİS HAFTASI PAYLAŞIMI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA'DAN POLİS HAFTASI PAYLAŞIMI
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
Vali Yerlikaya, mesajında, Polis Radyomuza, Emniyet teşkilatımızın sesi ve kulağı; vatandaşımızın huzur kaynağı olarak teşekkür ediyoruz. Görev başındaki tüm polislerimize hayırlı görevler diliyoruz. ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:51 Kaynak: DHA
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