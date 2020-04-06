VALİ YERLİKAYA'DAN, PROF. DR. SEYİT MEHMET KAYACAN İÇİN TAZİYE MESAJI - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA'DAN, PROF. DR. SEYİT MEHMET KAYACAN İÇİN TAZİYE MESAJI
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ın ailesi ve tıp camiasına baş sağlığı dileğinde bulundu.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ın ailesi ve tıp camiasına baş sağlığı dileğinde bulundu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan, geçirdiği kalp krizi sonrası dün hayatını kaybetti. Prof. Dr. Kayacan için bugün İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum. Büyük acı, başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:05 Kaynak: DHA
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