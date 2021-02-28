Vali Yerlikaya'dan Rami Kışlası paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Rami Kışlasında devam eden restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülme projesini yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Rami Kışlasında yapımı devam eden restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülme projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Yerlikaya, inceleme yaptığı anları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "#RamiKışlası'nda devam eden restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülme projesi #İstanbul'umuzun kültür hayatına büyük zenginlik katacak. Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kütüphanesine ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL