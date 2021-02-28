Vali Yerlikaya'dan Rami Kışlası paylaşımı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan Rami Kışlası paylaşımı
28.02.2021 21:42
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Rami Kışlasında devam eden restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülme projesini yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Rami Kışlasında devam eden restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülme projesini yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Rami Kışlasında yapımı devam eden restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülme projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Yerlikaya, inceleme yaptığı anları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "#RamiKışlası'nda devam eden restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülme projesi #İstanbul'umuzun kültür hayatına büyük zenginlik katacak. Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kütüphanesine ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu