VALİ YERLİKAYA'DAN SERBEST KIYAFET AÇIKLAMASI - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA'DAN SERBEST KIYAFET AÇIKLAMASI
6 saat önce
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Yerlikaya Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:52 Kaynak: DHA
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