- Vali Yerlikaya'dan Silivri ziyareti

-Vali Yerlikaya'dan Mimar Sinan Köprüsü müjdesi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'ye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunarak, tarihi Mimar Sinan köprüsündeki çalışmaları 2020 yılının Mayıs, Haziran ayında bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün Silivri'ye geldi. İlçe Kaymakamlığında Kaymakam Ali Partal tarafından karşılanan Vali Yerlikaya daha sonra Silivri Belediyesi'ne giderek Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı da ziyaret etti. Vali Yerlikaya daha sonra İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile birlikte tadilatı devam eden tarihi Mimarsinan köprüsündeki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Yerlikaya inceleme sonunda yaptığı açıklamada "Valilik olarak Adalar'dan Zeytinburnu'na kadar tüm 39 ilçeyi, belediyelerimizi, Kaymakamlarımızı ziyaret ediyoruz. Silivri ile ilgili kendilerinden bilgiler aldım. Ziyaret edeceğimiz ilçe sayımız bugün itibariyle 5'e düştü. Kısa bir süre içerisinde inşallah o 5 ilçemizi de ziyaret edeceğiz. Akabinde de Büyükşehir belediyemiz 39 ilçe belediyemizin de yer aldığı bir toplantıda bir araya gelip atanmış, seçilmiş ayrımı yapmaksızın iş birliği göstererek İstanbul'la ilgili ortak çözüm bekleyen sorunlarımıza neler yapabiliriz onları konuşacağız" dedi.

"Çalışmaları bir an önce bitireceğiz"

Vali Yerlikaya, "İçinde bulunduğumuz kadim köprümüz Mimar Sinan üstadın yapmış olduğu 348 metre uzunluğunda köprümüz. Silivrili kardeşlerimizin çok uzun zamandır bu güzel köprünün üzerinden yürümeyi heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz bu köprüde bu işin biraz daha fazla zaman aldığını da biliyoruz. Kaynak sorunumuz yok. Çalışmaları 2020 yılının Mayıs, Haziran ayında bitirmek gibi bir düşüncemiz var. Bir an önce Silivri'de ki hemşerilerimize bu güzel hizmeti tamamlayıp onların istifadesine sunmak istiyoruz" dedi.

Vali Yerlikaya ve beraberindekiler daha sonra köylerde çiftçiler tarafından üretilerek satışa sunulan Organik Köy Pazarı'nı ziyaret etti. Buradaki çiftçiler ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya daha sonra Silivri'den ayrıldı.