Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma ihlalleri açıklaması - Son Dakika

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Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma ihlalleri açıklaması
6 saat önce
İstanbul DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara bugün uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı.
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara bugün uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:57 Kaynak: DHA
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