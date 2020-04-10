Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım - Son Dakika

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Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 24: 00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24: 00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:20 Kaynak: İHA
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