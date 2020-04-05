Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı - Son Dakika

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Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.
Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda İstanbul'da her canın kıymetli, her canın özel olduğunu belirterek vatandaşlardan sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama bırakmalarını istedi.
Yerlikaya, "Bu zor günlerde 'Can Dostlarımız' sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen..." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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