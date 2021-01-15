Vali Yerlikaya'dan, sokakta kalan evsizlerle ilgili paylaşım - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan, sokakta kalan evsizlerle ilgili paylaşım
15.01.2021 22:02
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla bin 291 evsizin misafir edildiğini duyurarak, kimsenin dışarıda kalmaması için evsizlerin polis merkezine bildirilmesini istedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla bin 291 evsizin misafir edildiğini duyurarak, kimsenin dışarıda kalmaması için evsizlerin polis merkezine bildirilmesini istedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan, evsizlerle ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, hava soğuk, bu havada bir kardeşimizin dahi dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Bu gece bin 291 evsiz kardeşimizi otellerde misafir ediyoruz. Dışarıda kalan varsa lütfen en yakın karakola bildirin. Kimse dışarıda kalmasın" dedi.
(İHA)
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