İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi - Son Dakika

İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında giriş-çıkışı yasaklanan kentler arasında olan İstanbul'da, bedelli askerlik görev süresini tamamlayan ve terhis olan kişiler, terhis belgelerini göstererek kentten çıkış yapabilecek.

İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıklamasının ardından bir istisnayı paylaştı. Yerlikaya "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan şehre giriş çıkışların durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu gece 00.01 itibariyle; İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında Jandarma ve Emniyet birimlerimiz, Deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda, Sahil Güvenlik tarafından istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur."

TERHİS OLANLAR ŞEHİRDEN AYRILABİLİR

Vali Yerlikaya, yasak kararını duyurduktan bir kaç saat sonra, bedelli askerlik görevini yerine getirenlerin terhis olduktan sonra kentten ayrılabileceklerini duyurdu. Yerlikaya, kentten ayrılmak için terhis belgesinin yeterli olduğunu söyledi.

Vali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin;oturduğu ilden "Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnaları şöyle sıralamıştı:

1 - Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Belirtilen amaçlarla İstanbul'a giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İstanbul'dan ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. İstanbul'a giriş yapan ticari araç sürücüleri, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorundadır.

2 -Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul'dan transit geçişlerine izin verilecektir. Ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

3 - Doğalgaz, elektrik,petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

4 - Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi,SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

5 - Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

6 - İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile giriş/çıkış yapabilecektir.

İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı

İstanbul, bedelli, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:38 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu taşımada 100 bin adet maske dağıtılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek         
14:06
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı         
13:55
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu         
13:35
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü         
13:23
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu         
13:22
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler         
13:21
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı         
13:07
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı         
13:06
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
12:58
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı         
12:46
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor         
12:40
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:39
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek         
12:20
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti         
12:12
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı         
12:10
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor         
12:05
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber         
12:02
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı         
11:48
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi         
11:44
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor         
11:41
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı         
11:38
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi         
11:18
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu         
11:08
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?         
10:52
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 14:52:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]