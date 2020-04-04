İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıklamasının ardından bir istisnayı paylaştı. Yerlikaya "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan şehre giriş çıkışların durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu gece 00.01 itibariyle; İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında Jandarma ve Emniyet birimlerimiz, Deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda, Sahil Güvenlik tarafından istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur."

TERHİS OLANLAR ŞEHİRDEN AYRILABİLİR

Vali Yerlikaya, yasak kararını duyurduktan bir kaç saat sonra, bedelli askerlik görevini yerine getirenlerin terhis olduktan sonra kentten ayrılabileceklerini duyurdu. Yerlikaya, kentten ayrılmak için terhis belgesinin yeterli olduğunu söyledi.

Vali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin;oturduğu ilden "Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnaları şöyle sıralamıştı:

1 - Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Belirtilen amaçlarla İstanbul'a giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İstanbul'dan ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. İstanbul'a giriş yapan ticari araç sürücüleri, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorundadır.

2 -Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul'dan transit geçişlerine izin verilecektir. Ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

3 - Doğalgaz, elektrik,petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

4 - Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi,SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

5 - Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

6 - İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile giriş/çıkış yapabilecektir.

İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı