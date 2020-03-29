Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından, İstanbul'da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plaka sınırlamasına gidileceğini belirten Vali Yerlikaya, şunları kaydetti: "İstanbul'da da bu gece 00.00'dan yarın akşam 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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