VALİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
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İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20: 30 itibari ile; 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.
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