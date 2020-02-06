VALİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

22 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

VALİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20: 30 itibari ile; 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
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