Vali Yerlikaya'dan videolu mesaj - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kavuşmamız Yakındır" başlıklı bir video paylaştı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul görüntüleri müzik ve metin eşliğinde anlatıldı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

Bugünlerde pencereden bakıyoruz sana. Sen bize hasretsin biz de sana. Bugünler elbette geçecek. Kavuşacağız birbirimize. Sokakların yine pür telaş.Yine yaşam sevinci taşacak caddelerinden. Siftah senden, bereket Allah'tan niyazıyla. Kapıların yine huzurla açılacak birliğimize, dirliğimize binlerce şükür ile.. Tanıdık tanımadık herkes rastgele diye selam verecek, oltalar atılacak yine köprülerinden, son vapuruna nefes nefes yetişeceğiz sevincimize martlar da ortak. Bir bardak çay, bir fincan kahve dostlarla muhabbet koyulaşacak ki sahillerinden parklarından hayatın neşesi yükselecek. Birliğin ve beraberliğin ve hayatın neşesi. Tribünler yine dolup taşacak, buluşacak aynı bayrağın altında renklerimiz. Meydanların yine cıvıl cıvıl yine şen, yine aynı safta aynı yine omuz omuza ellerimiz semaya şükürle açılacak. Kutlu dualar dilimizde, sabrın sonu elbette selamettir, güneş umutla doğacak üstüne, birlikte şarkılar söylenecek, şölenlerde buluşacağız. Milyonlar sana akacak dünyanın dört bir yanından yine. Kapılarımız, pencelerimiz hep sana hep umuda açılacak. Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize. Sen bize sevdalısın biz de sana. Biraz daha sabır kavuşmamız yakındır."