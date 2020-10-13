Vali Yerlikaya'dan 'BERU' tiyatro oyunu açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanan 'BERU' oyunuyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulunarak, "Kürtçe olduğu için değil PKK propagandası içerdiği için yasaklandı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanan 'BERU' isimli oyunla ilgili açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız "BERU" tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)