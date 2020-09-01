Vali Yerlikaya'dan yeni adli yıl mesajı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan yeni adli yıl mesajı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yeni adli yılın açılışı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya'dan yeni adli yıl mesajı, System.String[]

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yeni adli yılın açılışı nedeniyle mesaj yayımladı. Yerlikaya, mesajında "Aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmesi için milletimizin bağrından çıkan, tertemiz vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır. " dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni adli yılın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Ali Yerlikaya'nın mesajında, " Tarih boyunca hak ve adaletin tesisi amacıyla devletler inşa eden milletimiz adaleti, tüm vatandaşlarının en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur.  Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan bir an olsun yorgunluk hissetmeyen adalet teşkilatımız, fedakarca çalışan mensuplarıyla milletimizin huzur ve refahı için son derece önemli bir görevi yerine getiriyor.  Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır." veciz ifadesini rehber edinen yargı mensuplarımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesidir. Aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmesi için milletimizin bağrından çıkan, tertemiz vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır.  Bu vesileyle hakkın ve hukukun tecellisi için görevini tavizsiz yerine getiren bağımsız yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm adli personelimizin yeni adli yılını kutluyorum.  Görevi başında şehit düşen tüm yargı mensuplarımız ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı rahmetle anıyorum.  Yeni adli yılımızın ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. " ifadeleri yer aldı.


İstanbul Valisi, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan yeni adli yıl mesajı - Son Dakika

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