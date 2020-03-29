Vali Yerlikaya'dan 'yerli otomobil' görseliyle taksi açıklaması - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamına alınan yeni karar gereği taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine sınırlama getirileceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yerli otomobilin taksi versiyonu fotoğrafıyla paylaştığı açıklamasında, "Yarından itibaren İstanbul'da "Ticari Taksilerin" trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecektir. Bu gece 00.00'dan yarın akşam 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul