Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yerli ve milli otomobilin görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yerli ve milli otomobilin görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, " Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tanıtım toplantısının ardından Twitter'dan, yerli ve milli otomobile destek veren bir paylaşım yaptı. Yerli otomobilin görselinin de yer aldığı paylaşımda Vali Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah" dedi.

(İHA)

İstanbul Valisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:55 Kaynak: İHA
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