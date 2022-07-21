VALİ YERLİKAYA: DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR - Son Dakika
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VALİ YERLİKAYA: DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR

21.07.2022 19:41
VALİ YERLİKAYA: DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen, Balıkesir Gönen'deki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen, Balıkesir Gönen'deki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında, "Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun" ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR
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AFAD: 'Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı... AFAD: 'Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı... TRAFİK BAŞKANLIĞI HAZİRAN AYI KAZALARINI PAYLAŞTI TRAFİK BAŞKANLIĞI HAZİRAN AYI KAZALARINI PAYLAŞTI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA: DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALİ YERLİKAYA: DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR - Son Dakika
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