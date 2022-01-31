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VALİ YERLİKAYA DÜN GECE 755 SOKAKTA KALAN HEMŞEHRİMİZİ OTELLERDE MİSAFİR ETTİK - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA DÜN GECE 755 SOKAKTA KALAN HEMŞEHRİMİZİ OTELLERDE MİSAFİR ETTİK

31.01.2022 17:34

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliğince sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliğince sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA DÜN GECE 755 SOKAKTA KALAN HEMŞEHRİMİZİ OTELLERDE MİSAFİR ETTİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİ YERLİKAYA DÜN GECE 755 SOKAKTA KALAN HEMŞEHRİMİZİ OTELLERDE MİSAFİR ETTİK - Son Dakika
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