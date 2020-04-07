VALİ YERLİKAYA DUYURDU: MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA DUYURDU: MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR
6 saat önce
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya Twitter
hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem
sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun."
Görüntü Dökümü:
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-Valinin paylaştığı video
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:26 Kaynak: DHA
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