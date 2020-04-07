Vali Yerlikaya duyurdu: Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor - Son Dakika

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Vali Yerlikaya duyurdu: Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara
Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun."
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:34 Kaynak: DHA
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