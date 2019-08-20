VALİ YERLİKAYA EMİNÖNÜ ALT GEÇİDİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

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ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar