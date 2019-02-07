Vali Yerlikaya Enkazdan 3 Kişinin Cesedinin Çıkarıldığını Açıkladı (1)
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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya Kartal
'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Görüntü Dökümü:
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Vali Yerlikaya'nın açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:21 Kaynak: DHA
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