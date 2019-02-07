Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya Enkazdan 3 Kişinin Cesedinin Çıkarıldığını Açıkladı (1)

Vali Yerlikaya Enkazdan 3 Kişinin Cesedinin Çıkarıldığını Açıkladı (1)

14 dakika önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya Enkazdan 3 Kişinin Cesedinin Çıkarıldığını Açıkladı (1), System.String[]
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini  açıkladı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:22 Kaynak: DHA

Kartal, İstanbul, Güncel
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