Vali Yerlikaya Enkazdan 3 Kişinin Cesedinin Çıkarıldığını Açıkladı (1)
14 dakika önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal
'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:22 Kaynak: DHA
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