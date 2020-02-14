Vali Yerlikaya: Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı (1) - Son Dakika

Vali Yerlikaya: Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı (1)

6 saat önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya: Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı (1), System.String[]
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya "Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Hasarlı olduğu tespit edilen binaları bir an önce yıkmamız lazım." dedi.


Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
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