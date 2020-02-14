Vali Yerlikaya: Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı (1) - Son Dakika

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Vali Yerlikaya: Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı (1)
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler
'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya "Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Hasarlı olduğu tespit edilen binaları bir an önce yıkmamız lazım." dedi.
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