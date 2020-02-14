(VALİ YERLİKAYA: ENKAZIN ALTINDA BİR YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI - Son Dakika

Semih ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ/

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Enkaz altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerinin gözetiminde buradaki hafriyatı çekecekler." dedi.

Vali Ali Yerlikaya yıkılan binanın enkazı önünde saat 20.30'da yaptığı açıklamada, "Saat 14.45'ten, 5 buçuk saati aşkın zamandan beri arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hacı Temur apartmanı henüz belirlenemeyen bir sebeple yıkıldı. Hacı Temur Apartmanı 26 Eylül 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminden sonra yapılan ileri tetkiklerden sonra riskli olduğu dolayısıyla Bahçelievler Belediyemiz tarafından burası boşaltılmış. Elektrik, doğalgaz ve su kesilmiş. Muhtarımız burada binanın boş olduğuyla ilgili bütün tetkikleri yapmış ve bu tutanağa bağlanmış. Tevafuk bu aslında yarın yıkılacaktı belediyemiz tarafından, 60 günlük sürenin sonuna gelmeden... Boşaltılmadan önceki oturanların hepsini tek tek aradık. Hiçbiri bu binada olmadığının söyledi ve bundan dolayı şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir vatandaşımız enkazın altında bir kişiyi gördüğünü söyledi. Bu iddia doğrudur düşüncesiyle yaklaşık 6 saatten beri AFAD , itfaiyemiz, K9 timleri, arama kurtarma ekipleri hepsi beraber büyük bir titizlikle çalışmalarını yaptılar. ve az önce Narlı Sokağın kot seviyesine kadar bu arama tarama yapıldı. Fakat herhangi bir kimseye rastlanmadı. Az önce sessizliğimizi sağladık, hem dinleme cihazlarımızla, K9'la beraber son kontrollerimizi yaptık. Şükrediyoruz bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerinin gözetiminde buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Depremden sonra ağır hasarlı binaların, sayıları fazla değil, bunların süratle bir an önce yıkmamız lazım."

Bir basın mensubunu, "Binanın neden yıkıldığına dair bir tespit var mı?" şeklindeki sorusuna Yerlikaya, " Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız bir açıklama yaptı. 'Bunu araştırıyorum' dedi. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Nasıl bir sonuç çıkacağını ben de merak ediyorum" cevabını verdi.

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Vali Yerlikaya'nın açıklaması