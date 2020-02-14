Vali yerlikaya enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı 2 - Son Dakika

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Vali yerlikaya enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı 2
6 saat önce
VALİ YERLİKAYA ENKAZIN ALTINDA BİR YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI 2(Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
VALİ YERLİKAYA ENKAZIN ALTINDA BİR YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI 2(Aktüel)
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