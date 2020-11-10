Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı - Son Dakika

Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı

10.11.2020 17:07

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile beraber Yavuz Selim Mahallesinde bulunan kapalı Salı Pazarında HES kodu ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile beraber Yavuz Selim Mahallesinde bulunan kapalı Salı Pazarında HES kodu ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya burada yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan semt pazarlarında artık öğle saatlerine kadar indirim uygulanacağını belirti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu korona virüs tedbirleri kapsamında Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazarında HES kodu uygulamalarını ve sosyal mesafe konusunda denetimler de bulundu. Pazara giren vatandaşlara tek tek HES kodu sorgusu ve ateş ölçümü yapılırken HES kodu olmayan vatandaşlar pazar alanına alınmadı. Pazar alanını denetleyen Vali Yerlikaya çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya pazardaki önlemleri denetlemeye geldiklerini belirterek "Korona virüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimizin kendi önlemlerine riayetlerini gözlemlemeye geldik. Bu pazar diğer pazarlardan daha farklı. İstanbul'da 462 semt pazarımız var bunların hizmetinin önemi çok büyük. Temel ihtiyaç malzemelerinin yüzde 70'ine yakınını insanlarımız semt pazarlarından alıyor. Burada bulunan 50 bin arkadaşımızdan bahsediyoruz" dedi.

PAZARLARDA SABAH SAATLERİNDE İNDİRİM UYGULANACAK

Vali Yerlikaya artık İstanbul'da kurulan semt pazarlarında sabah saatlerinde indirim uygulama kararı aldıklarını belirterek "Esnaflar Sanatkarlar Odası Başkanımız Faik beyle birlikte Pazarcılar Odası Başkanımız Mesut beyle beraber pazarlarda bulunan yoğun saatleri biraz daha rahatlatabilmek için sabah saatlerinde indirim kararı aldık. Sabah saat 07: 00 gibi açılan bu pazarımız öğlene kadar son derece az müşteri geliyor bu nedenle sabah saatlerinden saat 13: 00'e kadar indirim yapalım dedik oda başkanlarımıza, onlar da pazarcılarımızla görüşüp bu yönde bir indirim sağlayacağız merak etmeyin dedi. Ben pazarcı kardeşlerimize bu ricamıza gösterdikleri olumlu yaklaşım için teşekkür ediyorum. Eğer önlemleri kendi nefsimizle en güzel şekilde uygularsak bilin ki İstanbul'u korumuş oluruz. Bu kurallara uymazsak tanıdık tanımadık bir vatandaşımıza bulaştırma vebalini alırız bundan korunmak için maskeyi kurallarına uygun bir şekilde takmak lazım. Artık maske su gibi, mesafe ekmek gibi, hijyen ise olmazsa olmazımız" diye konuştu.

"TÜM PAZAR ESNAFIMIZDAN HES KODU İSTİYORUZ"

Artık Esenler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda esnaftan HES kodu isteneceğini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu " Biz sayın valimizin İstanbul ile ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde uygulamaya başlayan ilk belediyelerden bir tanesi olduk. Biz bundan sonra Esenlerde bulunan tüm pazarlarda esnafımızdan HES kodu istiyoruz. HES kodu olmayanlara da pazar kurdurmuyoruz. Bu çerçevede çok isabetli bir uygulama oldu ve birçok temaslı esnafımızı geri gönderdik. Bu da vatandaşımızın sağlığını korumak için bize imkan sundu. Biz bundan sonra 13 pazarımızı sürekli denetleyeceğiz. HES kodu ile ilgili bir sorun gördüğümüz esnafımıza o gün pazar kurdurmayacağız yada bir başkasına kurduracağız" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)

Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı
Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı
Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı
Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı

HES kodu, İstanbul, Esenler, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Çimento kamyonunun kağıt gibi ezdiği minibüsten şoför, mucize eseri çıktı Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu         
17:23
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi         
15:54
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi         
14:59
Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı         
14:14
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 17:36:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yerlikaya Esenler'de pazar denetimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei