Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti

20.02.2021 13:13
Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt ilçesini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt ilçesini ziyaret etti. Esenyurt Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Yerlikaya, yeni hizmete açılan polis merkezlerini inceledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta ilk olarak Esenyurt Kaymakamlığı'na ziyarette bulundu. Kaymakam Dr. Vural Karagül'ü makamında ziyaret eden Vali Yerlikaya'ya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş eşlik etti.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yerlikaya, Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü'nün asayiş değerlendirme sunumunu dinledi. Vali Yerlikaya, sunumun ardından ilçedeki asayiş olaylarına ilişkin istişarede bulundu.

Vali Yerlikaya, ardından yeni hizmete açılan Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş ve Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezlerini ziyaret etti. Merkezlerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yerlikaya, polis merkezlerindeki emniyet personellerine hayırlı olsun temennilerini ileterek denetleme defterlerini imzaladı. - İSTANBUL

Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti
Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti

İstanbul, Hisarcık, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, Esenyurt'u ziyaret etti - Son Dakika


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