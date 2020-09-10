VALİ YERLİKAYA: EVDE İZOLASYONU İHLAL EDEN 526 KİŞİYE İŞLEM - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evde izolasyonu ihlal eden toplam 526 kişiye işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu kaydetti. Ortalama filyasyon süresinin 16'dan 15 saate düşürüldüğünü kaydeden Yerlikaya, "Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı" bilgisini verdi.