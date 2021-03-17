VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ

17.03.2021 10:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamına girerek evinde koronavirüs aşısı olan Susam Kul'u ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamına girerek evinde koronavirüs aşısı olan Susam Kul'u ziyaret etti.

Bahçelievler'de oturan ve evinde koronavirüs aşısı olan 68 yaşındaki Susam Kul'u ziyarette Vali Yerlikaya'ya Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum eşlik etti.

Susam-Mustafa Kemal Kul ailesinin evine misafir olan Vali Yerlikaya, Kul ailesine sağlıklı günler dileyerek aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, kovid-19 salgınıyla ilgili dünyanın ulaştığı en önemli korunma yönteminin aşı olduğunu belirterek 'Sağlıkçılarımız, huzur evinde kalan büyüklerimiz ve 70 yaşın üstünde olan büyüklerimizin ikinci doz aşılarını da yaptık. En riskli olan grup 65 yaş üstünde olan büyüklerimiz. Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71'e çıktı ama biz yeterli görmüyoruz. Kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen bütün büyüklerimize aşı yapıyoruz şeklinde konuştu.

AŞI OLAN BÜYÜKLERİMİZE ŞİFALAR DİLİYORUM

Aşılanmayan kısmın üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu belirten Vali Yerlikaya, 'Susam annemizin yanına geldim. Evine misafir oldum. Buradan İstanbul'daki bütün aşı olmamış annelerimizin ellerinden öpüyorum ve onlardan bir ricamız var. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar. Böylece sizler de salgından en iyi şekilde korunur hale gelin. Biz sizin hep yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Bugüne kadar aşı olan büyüklerimizin hepsine şifalar diliyorum. diye konuştu.

Evinde aşı olan 68 yaşındaki Susam Kul da, Ayağınıza sağlık. Ne güzel nimet kapılarımızı açarak geliyorsunuz. Allah daha güzel günler göstersin. Aşı olmayanlar olsunlar. Bizim gibi siz de aşı olun. İnşallah hayırlı olsun. ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Kul ise, Mutlak surette aşı olmamız gerekiyor. Ben iki aşımı da oldum. Dikkat edelim, aşı bir tedbir ancak maske, mesafe, temizliğe de dikkat edelim ifadelerini kullandı.

Sohbetin ardından Susam Kul, aşılama çalışmaları kapsamında sağlık çalışanları tarafından evinde aşı oldu.

VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ
VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ
VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ
VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ

Abdullah Emre, Hakan Bahadır, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğiyle videosu gündem olan görevli, o anları anlattı: Baktım ki benimle oynamak istiyor Süpürgesini kaçıran sokak köpeğiyle videosu gündem olan görevli, o anları anlattı: Baktım ki benimle oynamak istiyor         
10:17
Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı         
10:02
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler         
09:42
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı         
09:20
Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden? Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden?         
07:49
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 10:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: VALİ YERLİKAYA, EVİNDE KARORONAVİRÜS AŞISI OLAN SUSAM KUL'U ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei