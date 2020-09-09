Vali Yerlikaya Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu haftalık toplantısına katıldı.

İstanbul'da Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu haftalık toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Vali Yerlikaya, "Koronavirüs testi pozitif çıkanlar ve onlarla temas etmiş kişilerin tespit ve kontrolü ile ilgili çalışmalarımız 39 ilçemizde yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.