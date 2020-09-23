Vali Yerlikaya filyasyon toplantısına katıldı - Son Dakika

Vali Yerlikaya filyasyon toplantısına katıldı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan filyasyon toplantısına katıldı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan filyasyon toplantısına katıldı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantı hakkında yaptığı paylaşımda, "Filyasyon toplantımızı; İBB Başkanı Ekrem İmamoglu, Mülki İdare Amirlerimiz ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. İstanbul'da salgınla mücadelede izolasyon, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi çok önemli." ifadelerini kullandı.
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