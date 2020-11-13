Vali Yerlikaya Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Vali Yerlikaya, İstanbul Park 'ta gerçekleştirilecek yarışlar öncesi, Formula 1 pilotu Alex Albon'un Avrasya Tüneli'nden aracıyla geçtiği sırada çekilen görüntüleri, "İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..." mesajıyla paylaştı.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum

Rusya maçı öncesi millilerde Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlandı

Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor