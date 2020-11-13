Vali Yerlikaya Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Vali Yerlikaya Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini paylaştı
13.11.2020 20:43
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli
'nden geçişinin görüntülerini Twitter
hesabından paylaştı.
Vali Yerlikaya, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarışlar öncesi, Formula 1 pilotu Alex Albon'un Avrasya Tüneli'nden aracıyla geçtiği sırada çekilen görüntüleri, "İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..." mesajıyla paylaştı.
- İstanbul
Son Dakika Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Rusya maçı öncesi millilerde Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlandı Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Gaybubet evinde "maklube" sofrasında yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı Vicdansız anne 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı, verdiği ifade şoke etti