Son Dakika › Güncel › Vali Yerlikaya haftasonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu (2) - Son Dakika
Vali Yerlikaya haftasonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu (2)
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pandemi süresince yapılan çalışmalar ve haftasonu sokağa çıkma yasağı ile llgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pandemi süresince yapılan çalışmalar ve haftasonu sokağa çıkma yasağı ile llgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:19 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti